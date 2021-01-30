أخبار التكنولوجيا.. رسالة خبيثة متداولة على واتساب تدمر هاتفك.. كل ما تريد معرفته عن هاتفي Galaxy A52 5G و A72 5G

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تسريبات أن شركة ZTE الصينية، تستعد لإطلاق هاتف Axon 30 Pro بكاميرا ذات دقة فائقة الجودة تصل إلى دقة 200 ميجا بيكسل، بمستشعر من شركة سامسونج الكورية الجنوبية.
قدمت شركة أوبو هاتف A72 5G، بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد إطلاق نسخته العالمية A72 بثلاثة شهور، وعلى الرغم من الإختلاف الكبير بين الطرازين إلا أن تتشارك في بعض المواصفات، وفيما يلي نستعرض إليك سعر ومواصفات هاتف A72 5G من أوبو.
حذر خبراء الأمن الألكتروني مستخدمي هواتف أندرويد، من رسالة خطيرة متداولة على واتساب WhatsApp، تستغل ثغرة أمنية بنظام التشغيل تسمح بتثبيت البرامج الضارة سرا على الهاتف إلى جانب استهداف أجهزة أصدقاء الضحية أيضًا عبر واتساب.
بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف شاومي الأحدث Xiaomi Mi 11 في الصين، تستعد عملاق تصنيع الهواتف الذكية لإطلاق النسخة العالمية من الهاتف، حيث سيتم الإعلان عن Mi 11 إلى جانب واجهة المستخدم MIUI 12.5، في 8 فبراير المقبل.
دافع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، عن التحديث الأخير في سياسة تطبيق "واتساب" والتي واجهت الكثير من الانتقادات خلال الأسبوعيين الماضيين، وأدت إلى هجرة مئات الملايين من مستخدمي تطبيق التراسل إلى منصات التطبيقات المنافسة.
تتضمن سلسلة Realme 7، في أوروبا ثلاثة هواتف ذكية، هي Realme 7 و Realme 7 5G و Realme 7 Pro، وأضافت شركة ريلمي الصينية عضوًا رابعًا إلى التشكيلة يدعى Realme 7i.
يوفر التغيير القادم في سياسات متجر جوجل بلاي Google Play، التطبيقات الخاصة بالمقامرة والمراهنة على هواتف أندرويد والتي تستخدم أموالًا حقيقية في 15 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
أشارت العديد من التقارير السابقة إلى أن هاتف شاومي المنتظر Xiaomi Mi 11 Pro، سيحتوي على بطارية صغيرة تبلغ سعتها 4700 مللى أمبير في الساعة.
تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحدث هواتفها وهما Galaxy A52 5G و A72 5G، واللذان يأتيان ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، حيث تقدم إمكانيات هواتف الفلاجشيب مقابل سعر مناسب.