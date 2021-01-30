أخبار التكنولوجيا.. رسالة خبيثة متداولة على واتساب تدمر هاتفك.. كل ما تريد معرفته عن هاتفي Galaxy A52 5G و A72 5G

تتضمن سلسلة Realme 7، في أوروبا ثلاثة هواتف ذكية، هي Realme 7 و Realme 7 5G و Realme 7 Pro، وأضافت شركةالصينية عضوًا رابعًا إلى التشكيلة يدعى Realme 7i.