ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأسود.. إيناس النجار تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

السبت 30/يناير/2021 - 03:45 م
إيناس النجار
إيناس النجار
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة التونسية ايناس النجار، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت ايناس النجار في الصور بإطلالة جذابة، مُرتدية جمبسوت باللون الأسود ضيّق كشف عن أنوثتها، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها بطريقة مميزة.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.


بالأسود.. إيناس النجار تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ بنطلون جينز مقطوع.. إيناس النجار تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

إيناس النجار تتألق رفقة شقيقتها سوار في أحدث جلسة تصوير

بـ إطلالة شتوية.. سوار النجار تبهر متابعيها بصورة من داخل سيارة

فرو أنيق.. سوار النجار تستعرض جمالها بإطلالة شتوية.. شاهد

بالأسود.. إيناس النجار تتألق رفقة شقيقتها سوار في أحدث إطلالة

بفستان أسود.. سوار النجار تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

ترشيحاتنا

أشرف قاسم يرشح كوامي أبوكو للانضمام إلى الزمالك

أحلى صدفة.. بسمة وهبة تنشر فيديو بصحبة عمرو دياب| فيديو

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

أخبار الرياضة| موسيماني يرد على هجوم رضا عبد العال.. إصابة المدير التنفيذي للأهلي بكورونا.. والزمالك يحسم صفقتين

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

على متن دراجة نارية.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث إطلالة لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر 5 محركات خارقة في العالم وأسعارها؟

علاج سلس البول عند النساء وكبار السن

يتحكم في جميع خلاياها.. دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة