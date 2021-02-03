ماذا يحدث إذا قمت بطهى الطعام وأنت تعانى من الانفلونزا

تعرف بالفعل بعض النصائح التى يجب عليك فعلها عندما تكون مصابا بالانفلونزا والبرد وطرق حماية الاخرين من العدوى ومنها عادات النظافة الشخصية الأساسية مثل تغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس ، والبقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدارس أو الكليات أو العمل ، وما إلى ذلك.





ووفقا لما جاء فى موقع " timesnownews" سواء كان نزلة برد أو إنفلونزا ، فإن جسمك يحتاج إلى بعض الرعاية البسيطة "TLC" ، بما في ذلك تقليل العديد من الأنشطة المعتادة مثل الطهي لتقليل انتشار الجراثيم والالتهابات.





قد يكون هذا صعبًا خاصةً عندما تكون أمًا ذات جدول أعمال مزدحم ، لكن البقاء خارج المطبخ والاحتفاظ بنفسك في غرفة مختلفة أثناء المرض هو الأفضل لأسرتك بأكملها، سيساعد هذا في منع أو تقليل انتشار الجراثيم والأمراض لأحبائك.





ماذا يحدث إذا قمت بطهى الطعام وأنت مصاب بالبرد او الانفلونزا؟





تعتبر ممارسة آداب النظافة الجيدة وقتًا حرجًا عندما تكون مريضًا ، خاصةً مع الزكام أو الإنفلونزا. تنتشر أمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا بسهولة بين البشر عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس ، أو عدم نظافة اليدين ، وما إلى ذلك ، لذلك ، إذا كنت تطبخ عندما تكون مريضًا ، فهناك خطر نقل مرضك والجراثيم إلى أفراد آخرين في الأسرة منذ الجهاز التنفسي. يمكن أن تتساقط القطرات التي تنتج عند السعال أو العطس على الطعام.





إذا كنت مضطرًا لتحضير الطعام عندما تكون مريضًا ، يقترح الخبراء أنه يجب أن تكون مجتهدًا جدًا في غسل يديك جيدًا ، باستخدام آداب التعامل مع السعال والعطس مثل الابتعاد عن الطعام عند السعال أو العطس والقيام بذلك في مرفقك.





ومع ذلك ، يجب تجنب التعامل مع الطعام وطهيه أثناء المرض لمنع انتشار الجراثيم.





علاوة على ذلك ، فإن مطبخك ومرحاضك هما مناطق في المنزل من المرجح أن تنتشر فيها الجراثيم، إبعاد نفسك عن الآخرين والقيام بالأعمال المنزلية المعتادة ، واتباع ممارسات النظافة الجيدة عند الإصابة بالحمى أو الزكام أو الأنفلونزا يمكن أن يساعد في تقليل انتشار العدوى بشكل فعال.





يمكن أن تجعلك الأمراض الحادة مثل نزلات البرد والإنفلونزا تشعر باستنزاف الطاقة وقد تؤدي أحيانًا إلى مضاعفات ، إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، لذلك ، يجب عليك طلب المساعدة الطبية إذا تغيرت الأعراض أو لم تتحسن على الرغم من جهودك للتحسن.





كيف تحمي نفسك والآخرين من الأمراض





تعتبر النظافة الشخصية الجيدة من أكثر الطرق فعالية لحماية نفسك والآخرين من الأمراض المختلفة، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالعادات التالية لوقف انتشار الجراثيم مثل:





غسل يديك بالماء والصابون "يمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول والذي يحتوي على 60 في المائة على الأقل من الكحول إذا لم يتوفر الصابون والماء"





عدم لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة





قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس ، مع التأكد من وضع المناديل المستعملة في سلة المهملات.





الابتعاد عن الآخرين قبل أن تسعل أو تعطس إن أمكن





تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى أو ابتعد عن الآخرين إذا كنت مريضًا لحمايتهم من المرض أيضًا





البقاء في المنزل عندما تشعر أو تلاحظ ظهور الأعراض



