بايدن وإيران .. أمريكا تسعى لإحياء الاتفاق النووي.. ومباحثات سرية بين إدارة بايدن ومسئول إيراني.. وطهران تضع شروطها

* مستشار بايدن يؤكد سعيه لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

* مباحثات بين إدارة بايدن والجانب الإيراني

* ماكرون يطالب بضم السعودية إلى الاتفاق النووي









لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تلمح إلى إمكانية عقد اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك عقب انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، وفرضه لعقوبات مغلظة على إيران.





وحدد مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد "جيك ساليفان"، توجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناحية إيران، حيث أوضح ت صحيفة "واشنطن بوست"، أن ساليفان قال إن إدارة الرئيس جو بايدن ترى إحدى أهم أولوياتها حاليا في الحد من تطوير برنامج طهران النووي من خلال إحياء الاتفاق النووي.





وأكد ساليفان، أثناء فعالية استضافها "المعهد الأمريكي للسلام"، أن إدارة بايدن تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بشكل عاجل كأول خطوة للتعامل مع طيف من التحديات من قبل إيران.





وحذر من أن طهران أصبحت اليوم أقرب من الحصول على قنبلة نووية مما كان عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الصفقة.





وقال المستشار: "سنضطر إلى التعامل مع سلوك إيران الخبيث في المنطقة، لكن من وجهة نظرنا، تكمن الأولوية الأولية القصوى في التعامل مع أزمة نووية متصاعدة، إذ اقتربوا أكثر من الحصول على الكميات الكافية من المادة الانشطارية لإنتاج سلاح".





وأوضح ساليفان أن إدارة بايدن تسعى إلى التأكد من استئناف بعض المعايير والقيود المتعلقة ببرنامج إيران النووي التي انهارت في العالمين الماضيين.





وتابع: "حسب رأينا، إذا تمكنا من العودة إلى الدبلوماسية وإغلاق نووي إيران داخل صندوق، فإن ذلك سوف يهيئ أرضية لجهد دولي للتعامل مع المخاطر التي تشكلها إيران".





فيما طالب البيت الأبيض إيران، أمس الجمعة، بالالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018، قبل الحديث عن بدء التفاوض.





فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التفاوض مع إيران سيكون حازما جدا، وسيُطلب منها ضم شركاء بلاده في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنها السعودية.





وفي أول رد إيراني على الولايات المتحدة، أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن "أي تأخير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في رفع الحظر عن طهران، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني".





وقال تخت روانجي في مقال نشره بصحيفة "نيويورك تايمز"، تحت عنوان "بايدن يريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. فيمكنه أن يبدأ من هنا": "هناك نافذة مفتوحة لكي تستعيد الولايات المتحدة مصداقيتها وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".





وحذر إدارة بايدن، قائلا " يجب أن تدرك أن أي تأخير في رفع الحظر، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني".





وأضاف أن "النافذة أشرفت على الانغلاق وإذا لم تف الإدارة الأمريكية الجديدة بالتزاماتها ولم ترفع الحظر في وقت قصير، فإنها ستقضي على فرص التفاعل في الاتفاق النووي".





وقال تخت روانجي في مقاله: "يوم 14 يوليو 2015، وبعد محادثات دبلوماسية مكثفة وطويلة، تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاق النووي حيث كان جميع الأطراف في هذا الاتفاق متفائلين، كما نوه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له، بأن الاتفاق النووي مع إيران ليس سقفا، بل أساس متين، الآن علينا أن نبدأ في بنائه".





ومنذ أسبوع، رجح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دخول بلاده مفاوضات مباشرة وشاملة مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة.





وقال الوزير الإيراني في تصريحات إلى صحيفة اعتماد الإيرانية، إن إجراء مفاوضات شاملة مع الجانب الأمريكي لحل الخلافات العالقة حول قضايا النفط وأمن الخليج والسلام في أفغانستان.





وأضاف: "هذا رأيي الشخصي وليس رأي النظام، نحتاج لرسم شكل العلاقة النهائية مع الولايات المتحدة".





وتابع أن انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، أضاع فرصة اعادة العلاقات.





ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، عن إجراء أعضاء فريق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مفاوضات مع الجانب الإيراني حول احتمالات عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، منذ 3 أسابيع وحتى الآن، وذلك رغم تواجد دونالد ترامب في الرئاسة الأمريكية.





وأوضح مصدر للصحيفة أن المفاوضات جرت في نيويورك، حيث مثل إيران، ماجد تاخت رافانشي، ممثل إيران في الأمم المتحدة ومبعوث أمريكي من جانب إدارة بايدن.



