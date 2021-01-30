مران الزمالك.. كواليس جلسة عبد الحليم علي مع جنش

عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق، وذلك على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وأكد مدير الكرة لحارس الزمالك، أن دوره في الفريق ليس فني فقط الخاص بالمشاركة في المباريات، ولكن له دور كبير كأحد قادة الفريق.





وطلب عبد الحليم علي من جنش، ضرورة الحفاظ على حالة التكاتف داخل الفريق في ظل المنافسة الشرسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.





ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.