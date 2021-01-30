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توك شو

كيف تتخلص من السلبية خلال يومك؟.. مدربة تنمية ذاتية تجيب.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 03:59 م
مدربة تنمية ذاتية
مدربة تنمية ذاتية
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نورهان رأفت
قالت انجي شوقي، مدربة العلاقات والتنمية الذاتية ، إن طريقة تفكير الشخص ، وتحليله للأحداث من حوله ، هي المسبب الأول ، للشعور بالإيجابية أو السلبية ، خلال اليوم ، معقبة : " التفكير الايجابي بيزيد النفع للنفس " .

وأضافت إنجي شوقي، خلال استضافتها في برنامج "انبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أنه ليس كل مايفسره العقل هو الحقيقة ، وإنما هو في كلا الأحوال ، ما يؤثر على رؤيتنا للأشياء من حولنا.

وأشارت "شوقي" إلى أنه يجب عند بدء يوم العمل ، اليقين بأن هذا العمل ، خلال اليوم ، يضيف لي الكثير ، حتى يستطيع الشخص التخلص من الطاقة السلبية، والضغوطات.

ولفتت إلى أن التفكير الايجابي يبدأ من الشخص نفسه، وأن الشخص أولى بذاته بأن يشجعها، منوهة إلى ضرورة عدم الالتفات للأشياء السلبية فقط ، وتغير رؤيتنا للأشياء من حولنا.
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