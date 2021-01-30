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أخبار العالم

في مثل هذا اليوم.. اغتيال غاندي الأب الروحي للهند

السبت 30/يناير/2021 - 04:01 م
غاندي
غاندي
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قسم الخارجي
في مثل هذا اليوم من عام 1948 اغتيل السياسى الأب الروحي للسياسة الهندية، المهاتما غاندي على يد ناثورم جوتسى أحد المتطرفين الهندوس، وهو ما تسبب في حالة حزن كبيرة طافت الهند في وقتها على رحيل الرجل.

ويعد غاندى، صاحب سياسة مقاومة الاستبداد بالطرق السلمية، و العصيان المدني الشامل، وهو صاحب المقاومة بلا عنف، داعيًا إلى السلام دائمًا.

ونشأ  غاندي الذي ولد عام 1869 في عائلة هندية سياسية، حيث شغل جده وأبوه منصب رئيس وزراء إمارة بوربندر، كما كان للعائلة مشاريعها التجارية المشهورة.

ولذا جاء غاندي سياسيًا ولكن على نحو مختلف، زعيمًا وطنيًا للهنود ضد الإنجليز ، وقاد حملات لرفع الفقر عن الهنود، وزيادة حقوق المرأة، وبناء اللحمة الوطنية.

وقاد غادني حملة لاستقلال الهند عن إنجلترا، وأسس فلسفة اللاعنف (الساتياجراها)، وصارت تعاليمه مرشدًا للهند إلى اليوم بعد عقود على رحيله، وهو في ال78 من عمره.
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