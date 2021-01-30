وزير الشباب يلتقي الفائزين في الانتخابات الإليكترونية لبرلمان شباب مصر.. الاثنين المقبل

يلتقي الدكتور أشرف صبحي -وزير الشباب والرياضة ،الفائزين في الإنتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب مصر تحت شعار"كن قياديًا.. كن مؤثرًا"، ذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الثالثة عصراً، بمركز التعليم المدني بالجزيرة وذلك لتكريم الفائزين في أولي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب"، ضمن أول اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس.





يشارك في اللقاء الأول محافظات هي "البحر الأحمر، البحيرة، الجيزة، القاهرة، بورسعيد، المنوفية" ،وتم تقسيم محافظات الجمهورية الي ستة لقاءات في ضوء الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المشاركين .



