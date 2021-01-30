ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب يلتقي الفائزين في الانتخابات الإليكترونية لبرلمان شباب مصر.. الاثنين المقبل

السبت 30/يناير/2021 - 04:21 م
د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
يلتقي الدكتور أشرف صبحي -وزير الشباب والرياضة ،الفائزين في الإنتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب مصر تحت شعار"كن قياديًا.. كن مؤثرًا"، ذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الثالثة عصراً، بمركز التعليم المدني بالجزيرة وذلك لتكريم الفائزين في أولي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب"، ضمن أول اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس.

يشارك في اللقاء الأول محافظات هي "البحر الأحمر، البحيرة، الجيزة، القاهرة، بورسعيد، المنوفية" ،وتم تقسيم محافظات الجمهورية الي ستة لقاءات في ضوء الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المشاركين .

تأتي هذه اللقاءات فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة على الإلتقاء المستمر  مع أعضاء برلمان الشباب والاستماع لهم والاهتمام بأفكارهم وآرائهم كخطوة نحو النضج والوعي الفكري في ظل توجه الدولة نحو بناء الشخصية المصرية، والعمل على إثراء واطلاع الشباب على نماذج الحياة السياسية ومشاركتهم في النموذج  الأول لمحاكاة مجلس النواب كتجربة واقعية يمارسها الشباب لمعرفة كيف تعمل السلطة التشريعية وآليات عمل مجلس النواب، قيمة البرلمان في الإعداد السياسي والتثقيفي لأبناء مصر من الشباب الفتيات من جميع محافظات الجمهورية، وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد من خلال تجربة محاكاة برلمانية يقوم خلالها الشباب بمهام النائب البرلماني في متابعة المشروعات التنموية والخدمات التي تنفذها الدولة، وتقديم اقتراحات ورؤى وطلبات إحاطة وسؤال في مختلف المجالات في عملية محاكاة برلمانية متكاملة الأركان للوصول الي نتاج متكامل لإعداد جيل من برلمان الشباب لديه القدرة علي القيادة في المستقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب في محافظة كفرالشيخ

بدء التصويت الإلكتروني في المرحلة الأولى من انتخابات برلمان شباب مصر

تعيين 5% من ذوي الإعاقة والفتيات.. تفاصيل أول انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب..فيديو

انطلاق التصويت الإلكتروني في ثاني أيام الجولة الثانية لانتخابات برلمان الشباب

توافد على التصويت الإلكتروني لانتخابات برلمان شباب مصر بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين بعضوية برلمان شباب مصر

ترشيحاتنا

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

الله يخليلي إياك يا أغلى الناس.. رسالة رومانسية من الملكة رانيا لزوجها في عيد ميلاده

كشفها ابن شقيقته.. تطورات الحالة الصحية للفنان علي حميدة

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

مصيبة كبرى.. هكذا تنظر إسرائيل لتنصيب روبرت مالي مبعوثا أمريكيا خاصًا لـ إيران

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر 5 محركات خارقة في العالم وأسعارها؟

علاج سلس البول عند النساء وكبار السن

يتحكم في جميع خلاياها.. دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة