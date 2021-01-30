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رياضة

تشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

السبت 30/يناير/2021 - 04:05 م
بايرن ميونخ ضد هوفنهايم
بايرن ميونخ ضد هوفنهايم
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عبدالله هشام
يستضيف فريق بايرن ميونخ نظير هوفنهايم، اليوم السبت، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الألماني.

وأعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيل الفريق كالتالي : 
مانويل نوير ، بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز، كيميتش، روكا، مولر، كومان، جنابري ، ليفاندوفسكي.

ويسعى فريق بايرن ميونخ  بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمواصلة انتصاراته في الدوري الألماني، وتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري الألماني، على حساب فرايبورج 2 - 1 وأجسبورج بهدف دون رد، وشالكه 4 -0.

في المقابل يأمل يطمح هوفنهايم في  تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

وجاء تشكيل هوفنهايم كالتالي : 
باومان ، بوش، نوردفيت، أدامز، جاشينوفيتش، رودي، ساماسيكو، باومجارتنر، جون، بيبو وكراماريتش.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز الـ 11 بـ 22 نقطة.

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية، أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وتقام بطولة مونديال الأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.


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