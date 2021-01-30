مها الصغير تستعيد ذكرياتها مع والدها: أبي وبطلي واستقامة ظهري













استعادت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا ذكرياتها مع والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة إثر إصابته بفيروس كورونا.









ونشرت مها، صورة لها بصحبة والدها عبر حسابها على إنستجرام: وعلقت "وكأن يا روحي ونور عيني الدنيا توقفت عن الدوران في اللحظة التي أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة.. رحل محمد الصغير.. أبي وبطلي، واستقامة ظهري.. نسألكم من ناحية آخري أقيم اليوم الجمعة عزاء مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير، داخل منزله في الشيخ زايد، بعد وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتستمر مراسم العزاء حتى غد السبت.





واستقبل أحمد السقا زوج ابنة المصفف الراحل، المشاركين في عزاء محمد الصغير، حيث حرص عدد من النجوم على حضور العزاء كان من بينهم الفنانة يسرا، هاني رمزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج محمد سامي، والمنتج عماد زيادة وغيرهم مما جمعتهم علاقة صداقة بالراحل.





وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت عقب ظهر اليوم الجمعة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتم دفن جثمانة بمقابر أسرته.





يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.





وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة". والدعاء".







