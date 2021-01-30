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رياضة

غداً.. اتحاد الكرة يغلق الميركاتو الشتوى لانتقالات لاعبي الدوري

السبت 30/يناير/2021 - 04:17 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
يغلق غدًا الأحد الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد فى انتقالات اللاعبين لموسم الميركاتو الشتوي على أن يستمر العمل في اليوم الأخير منه حتى الثانية عشرة مساء.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت زيادة قوائم الأندية بالميركاتو الشتوى إلي 35 لاعباً إضافة إلى ٥ لاعبين معارين و٣ انتظار.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن 8 قرارات جاءت على النحو الآتي :

أولاً: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيًا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثًا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعًا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامساً: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسًا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعًا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنًا: نظرًا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.
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