على مساحة 147 قيراطا.. استرداد أراضي أملاك دولة بمركز حوش عيسى بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أن

المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة وإستردادها بالكامل حفاظا على حق الدوله والشعب مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عبد الهادي رشوان، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بإسترداد قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 6 أفدنة 3 قيراط 22 سهم والتى حاول البعض بالتعدى عليها.

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات (أرض مستردة أملاك دولة)

هذا ويؤكد المحافظ، على استمرار تلك الحملات لاستعاده حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز (أبو المطامير - إدكو - المحمودية)، الثلاثاء الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 935 م٢ عبارة عن الآتي:-

- تنفيذ 3 حالات إزالة فورية في المهد تعدي علي ارض زراعية علي مساحة 560 م عبارة شده خشبية ومبني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبو المطامير.

- إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بمساحة 200 م٢ عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بعزبة توتو وزيتون بمركز إدكو، كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لمحل من الطوب الأحمر بمساحة 32 متر مربع.

- إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية علي مساحة 143 متر بالمحمودية.

وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات- بدر - كفر الدوار)، الإثنين الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 832 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة عدد 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 807 متر بقري الوفائية والمسين وطيبه بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إيقاف أعمال مخالفة وفك شده خشبيه كانت ممهدة لصب سقف مخالف بدون ترخيص بمساحة 25 متر مربع بنطاق وحدة أبو بكر الصديق مركز بدر

- إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة أرض العمدة بكفر الدوار وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( بدر - أبو المطامير- حوش عيسى - ايتاى البارود)، الأحد الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدى على مساحة 1150 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 6 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 780 متر مربع عبارة عن مباني مخالفة وهنجر من الصاج خارج الحيز بدون ترخيص بنطاق وحدتي النجاح وعمر مكرم بمركز بدر.

- إزالة فورية لعدد 2 حالة تعدي في المهد علي أرض زراعية بمساحة 250 م عباره شده خشبية لدور أول علوي ومبني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر والنمرية بأبو المطامير.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بحوش عيسى.

- تنفيذ قرار إزالة فورية لمبني مخالف بقرية النقراش بإيتاى البارود.

وكما نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و كوم حمادة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 1498 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة عدد 5 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1323 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- إزالة حالة تعدي بمساحة 175 م بنطاق قرية صفط العنب بكوم حماده عباره عن مغسله غير مرخصه وتمت الإزالة كليه حتى سطح الارض، كما تم ازاله المباني العشوائية حول المغسله.