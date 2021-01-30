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فن

أحمد فهمي يدعم الأهلي قبل مشاركته في كأس العالم للأندية.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 04:14 م
احمد فهمي
احمد فهمي
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محمد بدران
حرص الفنان أحمد فهمي علي دعم النادي إلاهلي قبل مشاركته في كأس العالم للأندية وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد فهمي في الصورة وهو يحتضن كأس دوري أبطال أفريقيا، وعلق على الصورة: "فاكرين رادس.. فاكرين جاروا.. فاكرين الأهلي في اليابان، جمهوره معاه وفي اي مكان..أهلاوي ارفع راااسك فووووق".

يذكر أن  آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل “رجالة البيت” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.

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