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فن

درة تنعى والدة ظافر العابدبن: "ربنا يصبرك"

السبت 30/يناير/2021 - 04:24 م
ظافر العابدين ووالدته
ظافر العابدين ووالدته
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محمد بدران

نعت الفنانة التونسية درة، والدة صديقها الفنان ظافر العابدين التى وافتها المنية فجر اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة : "الله يرحم والدتك ويجعل مثواها الجنة ويصبرك".

وأعلن الفنان ظافر العابدين عن وفاة والدته صباح اليوم،وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

ونشر ظافر العابدين صورة له مع والدته وعلق قائلا " البقاء لله ,توفت والدتي الغالية 'عزيزة' فجر اليوم. بش نتوحشك برشة, بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش. نحبك. ربي يرحمك ". 

وكان قد عبر الفنان ظافر العابدين عن سعادته بالتواجد في فيلم "العنكبوت"، وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" إنه جاء إلي مصر خلال تلك الفترة لاستكمال تصوير العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب ظروف كورونا وانشغالهم بعدد من الأعمال الفنية.

وكشف أنه يجسد شخصية شقيق الفنان أحمد السقا في العمل، ولفت إلى أنه متحمس جدا بعرض العمل في السينمات، وتلقي ردود فعل من الجمهور، موضحا أن الفيلم مختلف وجديد وقصته لم تقدم من قبل.

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

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