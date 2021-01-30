الحكم على عامل ألقي طفلاً من أعلى سور مدرسة بسوهاج.. 16 فبراير

أصدرت محكمة أخميم الإبتدائية برئاسة المستشار أحمد ابوسديرة، قرارها، بتجديد حبس العامل المتهم بالقاء طفل من فوق مدرسة إبتدائية بدائرة المركز، وذلك لجلسة 6 فبراير القادم، بناءً على طلب محامي الدفاع عن المتهم بالتأجيل للنظر في القضية للإطلاع.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا بالواقعة التي شهدتها مدرسة العمري الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بالمركز، حيث ألقى عامل بالمدرسة طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات من أعلى سور المدرسة أثناء دخوله إليها لإحضار كرة استقرت فوق سطح المدرسة.





ما نتج عنه إصابته بكسر في الذراع اليمنى، واجراء عملية جراحية للطفل بمستشفي سوهاج الجامعي، وتركيب شرائح ومسامير للطفل.



