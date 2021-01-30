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حوادث

الحكم على عامل ألقي طفلاً من أعلى سور مدرسة بسوهاج.. 16 فبراير

السبت 30/يناير/2021 - 04:30 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصدرت محكمة أخميم الإبتدائية برئاسة المستشار أحمد ابوسديرة، قرارها، بتجديد حبس العامل المتهم بالقاء طفل من فوق مدرسة إبتدائية بدائرة المركز، وذلك لجلسة 6 فبراير القادم، بناءً على طلب محامي الدفاع عن المتهم بالتأجيل للنظر في القضية للإطلاع.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا بالواقعة التي شهدتها مدرسة العمري الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بالمركز، حيث ألقى عامل بالمدرسة طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات من أعلى سور المدرسة أثناء دخوله إليها لإحضار كرة استقرت فوق سطح المدرسة.

ما نتج عنه إصابته بكسر في الذراع اليمنى، واجراء عملية جراحية للطفل بمستشفي سوهاج الجامعي، وتركيب شرائح ومسامير للطفل.

وعلى الفور ألقت الشرطة القبض علي العامل المتهم ويدعى "فتحي. أ"، 59 عامًا، وانكر المتهم في التحقيقات ما نسب اليه، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتي أصدرت حكمها المتقدم .
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