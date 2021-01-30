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طريقة عمل سلطة الشاورما.. خطوة بخطوة

السبت 30/يناير/2021 - 07:01 م
سلطة الشاورما
سلطة الشاورما
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نهى هجرس
تعد الشاورما من الأكلات المميزة، وتحتوي على نكهه مختلفة يفضلها العديد، ويمكن تقديم الشاورما بالعديد من الطرق المختلفة، وإليكم طريقة عمل سلطة الشاورما للشيف غادة التلي.

مقادير سلطة الشاورما
خس كابوتشا 
1 كوب بقدونس 
بصل  شرائح
2 طماطم 

لخليط الشاورما
2 صدور دجاج 
2 ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل 
1 ملعقة صغيرة سماق 
3 ملعقة كبيرة خل 
1 ملعقة صغيرة بهارات الصلصة
1 ملعقة كبيرة زبادي 
3 ملعقة كبيرة طحينة 
3 ملعقة كبيرة ليمون 
2 فص ثوم مفروم 
خبز شامي  مقطع مكعبات ومقلي

طريقة تحضير سلطة الشاورما
* يشوح الدجاج فى الزيت على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل والخل

* يقلب الخليط حتى النضج

* يقطع الخس ويوضع فى طبق التقديم مع قطع البصل والطماطم والبقدونس المفروم والخبز المقلى

* يضاف خليط الدجاج

* تخلط مكونات الصوص ويضاف إلى السلطة أو يقدم جانبا معها.
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