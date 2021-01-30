نشرة المرأة والصحة.. تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة.. 3 أضرار تصيبك عند تناول العدس بكثرة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي:
نشر موقع "medicalxpress"، دراسة حديثة كشفت عن تأثير فيروس كورونا على الرئة بعد فترة قليلة من الإصابة، وتسببه في بإصابة عشرات الآلاف من خلايا الرئة البشرية بفيروس SARS-CoV-2 وقت واحد، ثم يتتبع ما يحدث في الرئة خلال الساعات الأولى بدقة.
الكثير من الناس لديهم مستويات ضغط دم أعلى من المعتاد، وقد يكون هذا نتيجة لنمط حياة غير صحي، أو جينات، أو مضاعفات لمشكلة صحية أخرى، تتمثل الخطوة الأولى لتحسين ضغط الدم في معرفة سبب الارتفاع، ومع ذلك فإن العديد من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ليس لديهم سبب واضح، وفي هذه الحالة، من الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة التغييرات في نمط الحياة أو الأدوية التي يحتاجونها.
توصلت دراسة حديثة إلى سر حماية الأطفال من كورونا، موضحة أن الأطفال يحصلون على الأجسام المضادة لـ COVID-19 من الأمهات أثناء وجودهم في الرحم.
العدس من أقدم الأطعمة الصحية في العالم، كما أنه يحتوي على كنز من الفائد الصحية التي تفيد الجسم بشكل كبير، ويوفر البوتاسيوم والفولات والحديد في العدس أيضًا الكثير من الفوائد، فيقاوم البوتاسيوم الآثار السيئة للملح ويخفض ضغط الدم، وحمض الفوليك يحمي قلبك ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء، إذا كنت حاملًا ، فإن حمض الفوليك مهم لنمو طفلك.