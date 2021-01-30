نشرة المرأة والصحة.. تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة.. 3 أضرار تصيبك عند تناول العدس بكثرة

دراسة حديثة

كشفت عن تأثير فيروس كورونا على الرئة بعد فترة قليلة من الإصابة، وتسببه في بإصابة عشرات الآلاف من خلايا الرئة البشرية بفيروس

وقت واحد

، ثم يتتبع ما يحدث في الرئة خلال الساعات الأولى بدقة.

نشر موقع "medicalxpress"،