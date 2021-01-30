استعدادا لكأس العالم.. رئيس اتحاد الرماية: معسكر مغلق للاعبي منتخب مصر لمدة 10 أيام قبل البطولة

قال اللواء حازم حسن، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، إن بطولة كأس العالم للرماية المقرر تنظيمها في مصر الشهر المقبل سوف تقام بملاعب نادي الصيد بالسادس من أكتوبر، وهي تضم حوالى 34 دولة، بمشاركة ما يزيد عن 300 رامي ورامية وإدارى، متوقعا أن تحقق البطولة نجاحا كبيرا بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.





وأوضح عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم بى سى مصر 2"، أن جميع لاعبي منتخب مصر سيكونوا على استعداد تام لهذه البطولة، حيث يتم تدريبهم منذ فترة طويلة، ودخلوا في معسكر مغلق لمدة 10 أيام تحت تدريب وإشراف مستمر.

وأضاف" رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية"، أن مصر لم تشارك في أي بطولة للرماية منذ بدء جائحة كورونا، معلقا " كانت أخر بطولة فى قبرص خلال شهر مارس الماضى، لذا يجب بذل العديد من الجهود حتى يعود الفريق للمستوي الطبيعي له، كما أن الرامي يصل إلى مستوي معين ويحتاج حينها للعديد من البطولات والمباريات حتى يستمر على نفس المستوي.





وأوضح حسني ان عدد المشاركين في البطولة سيصل الي 400 مشارك ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات هم " تراب، واسكيت" التراب يمثل مسابقات " المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال" اما الاسكيت، يمثل " مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال".





واكد رئيس الاتحاد المصري للرماية، ان مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو، موضحا ان مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق بااسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والاشغالات الفندقية التي ستصل ل3000 الاف ليلة سياحية.

وتنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.