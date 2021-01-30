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رياضة

محرز على الدكة.. إعلان تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد فى البريميرليج

السبت 30/يناير/2021 - 05:17 م
محرز وجوارديولا
محرز وجوارديولا
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محمد السعيد
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة شيفيلد يونايتد، المقرر لها اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم الجزائري رياض محرز على دكة بدلاء مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

أيديرسون - والكر - دياز - لابورت - زينشينكو - فيرناندينيو - جوندوجان - بيرناردو سيلفا - توريس - فودين  - خيسوس.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ 6 جولات وكان اخرها الفوز علي فريق وست بروميتش ألبيون بنتيجة خمسة أهداف نظيفة. 

وحقق فريق مانشستر سيتي 12 فوزا وخمس تعادلات وخسر مباراتين خلال 19 مباراة لعبها. 

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد في المركز العشرون "الأخير" برصيد 8 نقاط.
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