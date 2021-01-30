تحرير 142 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.





حررت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، 114 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين، وذلك خلال الحملات اليومية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات، بالإضافة الى استمرار الحملات لمتابعة الحالة العامة بشوارع المركز، حيث تم إزالة 30 حالة تعد على حرم الطريق.





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كما واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنظيم الحملات الرقابية حيث تم تحرير 28 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، خلال الحملات على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بحي غرب المدينة.





وفي سياق متصل عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لقاءه الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروع مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.





في بداية اللقاء توجه أعضاء مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث استعرض المحافظ أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة.





واستعرض المحافظ، المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بالقرى المحددة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى انه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).





اشار المحافظ، الي انه تم انطلاق اعمال المبادرة لتنفيذ المشروعات بمركز ابوقرقاص، وتشمل تطوير 47 قرية وستنطلق تباعًا بباقي المراكز المحددة، لتحقيق كافة جوانب التنمية للمواطنين وتوصيل كافة الخدمات والمرافق.



