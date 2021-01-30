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فن

بفستان مشجر.. زوجة راغب علامة تخطف الأنظار بجمالها

السبت 30/يناير/2021 - 04:52 م
جيهان علامة
جيهان علامة
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محمد بدران

شاركت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها .


وظهرت جيهان بصحبة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا طويلا مشجرا باللون الاخضر وانتعلت حذاء بكعب عالي واعتمدت علي ترك خصلات شعرها الذهبي المموج منسدلا بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجا يميل إلي الألوان الترابية .

يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا في أوبرا دبي يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.

من ناحية أخري شارك الفنان راغب علامة جمهوره بفيديو له بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد من داخل منزله بعد انتهاء الحجر المنزلي. 

وقال راغب علامة في الفيديو الذي نشره عبر استوري بحسابه بـ إنستجرام قائلا "بعد أسبوعين من الحجر المنزلي أتت فحوصات كورونا، سلبية والحمدلله، طبعًا كانوا أسبوعين فيهم أعراض وحرارة وتعرّق وأدعوا كل واحد يحس بأي أعراض يحجر نفسه ويخاف على المجتمع وأهله ومحبينه مافي شيء أهم من الصحة، حمداً لله على سلامة الجميع والله يشفي الجميع».

وكان قد أعلن المطرب راغب علامة اعلن  سلبية مسحة كورونا بعد أسبوعين من التعب.

وكتب عبر حسابه على تويتر:"منذ حوالي اسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة. 

وتابع: "أما اليوم أجريت فحص الـ pcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله".

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