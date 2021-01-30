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تعليم

تذكرتك للسعادة .. مشروع تخرج لطلاب العلاقات العامة بجامعة حلوان لإعادة السيرك القومي إلى رونقه

السبت 30/يناير/2021 - 07:46 م
السيرك القومى
السيرك القومى
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كريم ناصر
نظم فريق تاك توم من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاعلام جامعة حلوان قسم العلاقات العامة  والاعلان حملة ترويجة للسيرك القومى لاعادته إلى رونقه و تعريف الناس بفقراته و اسعاره ، كمشروع تخرج لهم  تحت اسم " تذكرتك للسعادة".

وتضمن المشروع تنظيم حملة ترويج للسيرك القومى على مواقع التواصل الاجتماعى وبالشوارع وتنظيم حفل بالسيرك لعدد 100 طفل يتيم من عدة دور للايتام لادخال السعادة لقلوبهم، وسط العديد من الاجراءات الاحترازية من كورونا حيث حرص الطلاب على مراعاة التباعد بين الاطفال و الزامهم بارتداء الكمامات و توزيع المواد المطهرة حرصا على سلامتهم.

جاء ذلك تحت اشراف الدكتورة داليا السواح الدكتور بقسم الاعلام جامعة حلوان . 


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و صرحت الطالبة  سلمى عبد الناصر احدى الطلاب المشاركين بالمشروع لصدى البلد بان الهدف من الحملة تعريف الناس بالسيرك القومى و فقراته المختلفة و تقديمه بشكل مختلف لاعادة رونقه من جديد حيث انه يضم افضل العروض و الفقرات . 

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جدير بالذكر انه ينظم مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان  سلسلة محاضرات افتراضية بالتعاون بين كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وجامعة طشقند للدراسات الشرقية بدولة أوزبكستان، وذلك تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة. 

ويقوم بإلقاء المحاضرات مجموعة من أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لطلاب كلية الاقتصاد والسياسة والسياحة للشرق خلال الفترة من يناير الى مارس ٢٠٢١.

يشارك فى تقديم المحاضرات د. سها محمد عبد الوهاب عميد الكلية، ود. ايمان حلمى، ود. منى رأفت، ود. سامح جمال ود. مارى كيبليان.
تذكرتك للسعادة .. مشروع تخرج لطلاب العلاقات العامة بجامعة حلوان لإعادة السيرك القومي إلى رونقه
تذكرتك للسعادة .. مشروع تخرج لطلاب العلاقات العامة بجامعة حلوان لإعادة السيرك القومي إلى رونقه
تذكرتك للسعادة .. مشروع تخرج لطلاب العلاقات العامة بجامعة حلوان لإعادة السيرك القومي إلى رونقه
تذكرتك للسعادة .. مشروع تخرج لطلاب العلاقات العامة بجامعة حلوان لإعادة السيرك القومي إلى رونقه
تذكرتك للسعادة .. مشروع تخرج لطلاب العلاقات العامة بجامعة حلوان لإعادة السيرك القومي إلى رونقه
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