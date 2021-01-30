تذكرتك للسعادة .. مشروع تخرج لطلاب العلاقات العامة بجامعة حلوان لإعادة السيرك القومي إلى رونقه

نظم فريق تاك توم من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاعلام جامعة حلوان قسم العلاقات العامة والاعلان حملة ترويجة للسيرك القومى لاعادته إلى رونقه و تعريف الناس بفقراته و اسعاره ، كمشروع تخرج لهم تحت اسم " تذكرتك للسعادة".





وتضمن المشروع تنظيم حملة ترويج للسيرك القومى على مواقع التواصل الاجتماعى وبالشوارع وتنظيم حفل بالسيرك لعدد 100 طفل يتيم من عدة دور للايتام لادخال السعادة لقلوبهم، وسط العديد من الاجراءات الاحترازية من كورونا حيث حرص الطلاب على مراعاة التباعد بين الاطفال و الزامهم بارتداء الكمامات و توزيع المواد المطهرة حرصا على سلامتهم.





جاء ذلك تحت اشراف الدكتورة داليا السواح الدكتور بقسم الاعلام جامعة حلوان .









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و صرحت الطالبة سلمى عبد الناصر احدى الطلاب المشاركين بالمشروع لصدى البلد بان الهدف من الحملة تعريف الناس بالسيرك القومى و فقراته المختلفة و تقديمه بشكل مختلف لاعادة رونقه من جديد حيث انه يضم افضل العروض و الفقرات .





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