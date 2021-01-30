ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حزب العدل يدشن مؤتمر الصعيد والتنمية 1

السبت 30/يناير/2021 - 05:32 م
حزب العدل يدشن مؤتمر
حزب العدل يدشن مؤتمر الصعيد و التنمية 1
Advertisements
معتز الخصوصى
دشن حزب العدل بأسيوط  مؤتمره ( الصعيد والتنمية ١)، حيث بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري والوقوف حدادًا على روح عالم أسيوط ورئيس جامعتها الأسبق الدكتور عبدالرازق حسن.

وقالت ريهام البارودي المتحدثة الإعلامية للمؤتمر، إن أجندة الفعالية التي أقيمت تحت عنوان “الصعيد والتنمية 1” تناولت عدة محاور تنموية هامة، كما تناول فيها المحاضر أحمد الديب محاضرة عن “قانون الإجراءات الضريبية”، كما استعرض جمال العريني في حديثه على هامش جدول أعمال المؤتمر “دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطه”.

كما تناول المؤتمر عدة أطروحات هامة من بينها “آليات التمويل البنكي”، تحدث فيها محمد محرم، ومضمون وماهية “الحوكمة والتنمية المستدامة، التي تحدث فيها على صديق متناولًا مفهوم التنمية المستدامة والحوكمة ودورهما في النهوض التنموي بالمجتمعات، ليختتم المؤتمر نقاشاته المثمرة “عن فرص تشغيل الشباب” حيث استعرض علي عبدالله، مدى أهمية استغلال الطاقات الشابة في النهوض بالمجتمعات وتحقيق الطفرة الحضارية كون الشباب هم الطاقات الأهم في إرساء مخطط الحكومات نحو التنمية، لتناول شيماء مجدي سليم، في حديثها حجم “الفرص المتاحه بالتنمية الصناعية”.

كما رحب النائب أحمد قناوي رئيس المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الشيوخ واللواء تادرس قلدس النائب السابق بالحضور، مثمنين الاهتمام بفعاليات وأنشطة الحزب التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه قال أحمد صبره مقرر المؤتمر إن اهتمام الحزب بانعقاد المؤتمر، بمثابة بداية لسلسلة من الإجراءات التي سينفذها الحزب، والتي هي من اولوياته بهدف تمكين الشباب بالمحافظة قريبًا.

من جانبه أكد معتز الشناوى - أمين اعلام  حزب العدل -  أن الحزب أسس فى أسيوط مركزا للدراسات الاستراتيجية  متخصص فى قضايا الصعيد، وسيواصل فعالياته المنظمة، للنهوض بالصعيد المصري ودعم مسارات التنمية المستدامة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التخطيط القومي: قطاع الطاقة يعتمد بصفة أساسية على الوقود الأُحفوري

بالأرقام.. خريطة حزبية جديدة تحت قبة برلمان 2021

دور الاستزراع السمكي فى التنمية المستدامة بالصعيد.. أستاذ بالأزهر يوضح

رئيس حزب العدل يلتقي محافظ سوهاج

ترشيحاتنا

بعد واقعة البريد..السيسي يطمئن على الرئيس التونسي هاتفيا

بشأن العمالة الوافدة.. نداء عاجل من وزارة الموارد البشرية السعودية لأصحاب العمل

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

تأييد حبس مجدي عبد الغني عاما بتهمة امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

3 جنيهات تراجعا فى أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟

حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة