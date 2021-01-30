هل ينشر الأطفال فيروس كورونا بعودتهم للمدارس؟ الإجابة غير متوقعة

بنظرة على دراسة تمت في مدرستين بأمريكا، تتدعم الحجة القائلة بأن الأطفال لا ينشرون فيروس كورونا في المدرسة عند اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وفقًا لما ذكرته سي إن إن.





من بين 3500 طالب ، تم تسجيل 234 إصابة فقط بفيروس كورونا خلال فصل الخريف ، حسبما أفاد الباحثون في الدراسة العلمية.





ووجد الباحثون أن الطلاب الذين أصيبوا شكلوا معدل عدوى لآخرين بنسبة 9% فقط.





وكتب الباحثون "لم يكن هناك دليل على انتقال العدوى من طالب إلى مدرس أو من مدرس إلى طالب في أي من المدرستين".





وذكرت الدكتورة "داريا لونج" من قسم طب الطوارئ بجامعة تينيسي، والتي عملت على الدراسة "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الوحيدة والشاملة والطويلة التي اختبرت جميع الطلاب والموظفين، ولم تظهر على أي منهم أعراض من أغسطس حتى ديسمبر ".





درس الباحثون المدرستين بما يشتملاه من مراحل، من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر".





اتبعت كل مدرسة إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك التباعد الاجتماعي واستخدام الأقنعة.





كما نفذتا سياسات اختبار الفحص المخبري "الصارمة".





وقال الباحثون إن التعلم أثناء الوباء ممكن من خلال أخذ الاحتياطات الصحيحة.





وكتب الباحثون: "تم اختبار الأشخاص المصابيسن بكورونا وأولئك الذين كانوا على مقربة منهم، وطُلب منهم الحجر الصحي والإبلاغ عن أي أعراض".





وأضاف الباحثون "مع ارتفاع معدلات الإصابة في المجتمع كله في الخريف، اختبرت الدراسة مجموعات معينة من الرياضيين وطلاب المدارس بالكامل بعد عطلة عيد الشكر بعمل المسحات.".









في إحدى المدرستين ، جاءت نتيجة 4.9٪ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إيجابية.





وذكرت الدراسة إن "اثنين وسبعين بالمائة من حالات العدوى داخل المدرسة" أ " ارتبطت بعدم الامتثال لقواعد السلامة من التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة وعدم ارتداء الكمامات".





وكانت معظم حالات العدوى من خارج المدرسة، من الأشقاء العائدين من الكلية ، ومن الاحتكاك نتيجة الحفلات والتجمعات الأخرى ".





وتأتي الدراسة في وقت يقول فيه مستشاروا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس يريد فتح المدارس لكن يجب على الولايات المتحدة "القيام بتطبيق اللوائح بصرامة "، والتأكد من أن العودة ستكون آمنة.





وذكرت الدراسة "يصاب الأطفال بفيروس Covid-19 ويمكنهم نقله ، لكن معدلات المرض عندما يكونون في المدرسة أقل من معدلات المرض عندما يكونون خارج المدرسة ، مما يشير إلى أن الأطفال ومعدل إصابتهم بالفيروس تكون منخفضة، وهو ما يعني إنه في ظل اتخاذ الاحتياطات الصحيحة ، يمكن للأطفال العودة إلى المدرسة بأمان".



