3 جنيهات تراجعا فى أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة 541 جنيها مقابل 544 جنيها أمس بانخفاض قدره 3 جنيهات.





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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب 812 جنيها مقابل 816 جنيها أمس بانخفاض 4 جنيهات.





وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب 928 جنيها مقابل 931 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.





ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب 696 جنيها مقابل 699 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6496 جنيها وأوقية الذهب 28.9 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 928 ألف جنيه.



