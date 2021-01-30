3 جنيهات تراجعا فى أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط 3 جنيهات علي مستوي اعيرة الذهب المختلفة لدي محلات الصاغة.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة 541 جنيها مقابل 544 جنيها أمس بانخفاض قدره 3 جنيهات.
اقرأ أيضا:
ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب 812 جنيها مقابل 816 جنيها أمس بانخفاض 4 جنيهات.
وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب 928 جنيها مقابل 931 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.
ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب 696 جنيها مقابل 699 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.
وسجل سعر الجنيه الذهب 6496 جنيها وأوقية الذهب 28.9 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 928 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم.