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رياضة

نيوكاسل يهزم إيفرتون بهدفين في الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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محمد السعيد
فاز فريق نيوكاسل يونايتد على نظير إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم نيوكاسل بالهدف الأول عن طريق كاليوم ويسلون في الدقيقة 73، قبل أن يعود اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90، من عمر المباراة.

سيطر إيفرتون على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 59 %، وسدد 11 تسديدة طوال المباراة، منهم 3 تسديدات على المرمى.

على الجانب الآخر سدد نيوكاسل يونايتد  13 تسديدة ، منهم 3 تصويبات على المرمى جاء منهم هدفين.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة  33 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 22، في المركز الـ 16.
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