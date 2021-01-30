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محافظات

برلمانية: تشغيل مستشفيات التكامل بالمنوفية كعيادات متخصصة لتخفيف العبء عن منشآت الصحة

السبت 30/يناير/2021 - 05:16 م
برلمانية: تشغيل مستشفيات
برلمانية: تشغيل مستشفيات التكامل بالمنوفية
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مروة فاضل
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إنها تقدمت بطلب لتشغيل مستشفيات التكامل وعددهم 50 مستشفى موزعين على مستوي مراكز محافظة المنوفية بالكامل كعيادات متخصصة لخدمة أهالى القرى وتخفيف العبء على المستشفيات العامة والمركزية بالمدن.

واكدت النائبة هناء سرور خلال اجتماعها بالدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتور عبد الباري العجيزى مدير عام الطب العلاجي لبحث تنفيذ طلبها انه تقرر تشكيل لجنة من إدارات الطب العلاجي والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية بالمراكز لبحث الإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالمراكز للبدء في تنفيذ العيادات التخصصية العلاجية بمستشفيات التكامل.

وأشارت النائبة هناء سرور إلى ان العيادات العلاجية التخصصية ستكون في التخصصات التالية ( نساء - اطفال - باطنة - علاج طبيعي- جلدية - أسنان - معامل - أشعة) سنبدأ بالتخصصات المتاحة لها كوادر بشرية .
برلمانية: تشغيل مستشفيات التكامل بالمنوفية كعيادات متخصصة لتخفيف العبء عن منشآت الصحة
برلمانية: تشغيل مستشفيات التكامل بالمنوفية كعيادات متخصصة لتخفيف العبء عن منشآت الصحة
برلمانية: تشغيل مستشفيات التكامل بالمنوفية كعيادات متخصصة لتخفيف العبء عن منشآت الصحة
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