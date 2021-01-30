برلمانية: تشغيل مستشفيات التكامل بالمنوفية كعيادات متخصصة لتخفيف العبء عن منشآت الصحة

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إنها تقدمت بطلب لتشغيل مستشفيات التكامل وعددهم 50 مستشفى موزعين على مستوي مراكز محافظة المنوفية بالكامل كعيادات متخصصة لخدمة أهالى القرى وتخفيف العبء على المستشفيات العامة والمركزية بالمدن.





واكدت النائبة هناء سرور خلال اجتماعها بالدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتور عبد الباري العجيزى مدير عام الطب العلاجي لبحث تنفيذ طلبها انه تقرر تشكيل لجنة من إدارات الطب العلاجي والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية بالمراكز لبحث الإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالمراكز للبدء في تنفيذ العيادات التخصصية العلاجية بمستشفيات التكامل.



