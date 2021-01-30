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مرأة

بإطلالة شتوية.. دينا حداد تستعرض جمالها على إنستجرام

السبت 30/يناير/2021 - 04:51 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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نهى هجرس
نشرت المطربة ديانا حداد، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمال انوثتها.

وتألقت بها ديانا حداد، بـ فستان قصير باللون الأزرق ليبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء رياضي باللون الذهبي الذى يتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان المميزة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط الذى يبرز جمال ظهورها.

كما اختارت ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة باللون البيج لتتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.

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