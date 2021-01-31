اقتصاد الإمارات|"رُوّاد" الشارقة تنظم "دبلوم التسويق وبناء السمعة التجارية بعد التعافي"

وكشف حمد علي عبدالله المحمود، مدير مؤسسة "روّاد"، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية " وام"، أن إجمالي عدد المشتركين في برامج "رُوّاد" التدريبية وصل منذ تأسيس المؤسسة إلى نهاية عام 2020، الى 4,621 متدربا من رواد ورائدات أعمال.

وقال إنه بلغ عدد المتدربين في الدبلومات المهنية إلى 504 متدربين من مختلف إمارات الدولة، لافتًا إلى أن "رُوّاد" تواصل دعم وتمكين رواد الأعمال لتطوير مشاريعهم وأعمالهم وتعزيز مساهمتهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الظروف الحالية التي تفرض تحديات جديدة.

نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برنامجا تدريبيا بعنوان "دبلوم التسويق وبناء السمعة التجارية بعد التعافي" عبر منصة "زووم"، بمشاركة رواد ورائدات الأعمال، على مدار 14 يوما وقدمه مجموعة من الخبراء في مجال التسويق والاتصال الحكومي.وأضاف المحمود أن هدف هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص المؤسسة على أن يكون رائد الأعمال الإماراتي ملمًا وقادرًا على معرفة أدوات ومهارات إدارة الأزمات ووضع الاستراتيجيات التسويقية المناسبة خاصةً في ظل الظروف الحالية، وتمكينه من تقديم أسلوب عرض جيّد أمام وسائل الإعلام والجمهور لمنتجاته وخدماته، والتعرف على ركود السوق وكيفية معالجته.وتعرف المشاركون في البرنامج على كيفية استغلال ركود الأسواق وتحقيق الربح للمشروع، وطرق وضع خطط التسويق وكتابة المحتوى الإعلامي والتصميم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأهمية الابتكار التسويقي في عالم الأعمال، كما تم طرح نماذج لقصص النجاح والأفكار التسويقية الناجحة، إضافة إلى تعريف أصحاب المشاريع بمفهوم التجارة الإلكترونية وقواعدها ومتطلباتها وكيفية إنشاء متجر إلكتروني من خلال منصة "زيفلوس" وأهمية العلاقات الإعلامية لرائد الأعمال وكيفية استثمارها.وفي ختام البرنامج، تم تخصيص استشارة تسويقية منفردة للمشاركين وتزويدهم بنصائح تسويقية بما يناسب احتياجات مشاريعهم، كما منح المتدربون متجرا مجانيا في منصة "زيفلوس" للتجارة الإلكترونية لعرض منتجاتهم في المتجر، حيث عَبَّرَ رواد الأعمال المشاركون عن استفادتهم العالية من البرنامج امتنانهم لمؤسسة "رُوّاد" لمتابعتهم وحثهم على المزيد من المثابرة والنجاح والتعامل مع التحديات التي يواجهونها.