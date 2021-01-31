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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| إنشاء عوّامتين لمشروع "رأس مركز" لتخزين النفط الخام

الأحد 31/يناير/2021 - 05:01 ص
نفط
نفط
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قسم الاقتصاد
انتهت الأحواض الجافة العالمية-المزوّد العالمي الرائد لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة- من إنتاج عوّامتين لمشروع "رأس مركز" لتخزين النفط الخام التابع لعملائها "بلو ووتر إينيرجي سيرفيسز بي في " وشركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة /فرع عُمان/ والشركة العمانية للصهاريج ش.م.م.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إن تشكّل العوامتان دعامتي الرسو المصممتين بطريقة الركيزة المتسلسلة هياكل بحرية عائمة لنقل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية المُكررة أثناء ربطها بأكبر ناقلات النفط الخام بالمحطات البرية عبر حمولة تصل إلى 400 ميغاطن.

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وسترسو العوامتان في محطة لتخزين النفط الخام قبالة الساحل العُماني بقدرة نقل قصوى تبلغ" 2 × 8000 "متر مكعب في الساعة. وبتوصيلهما بمشعب نهاية خط الأنابيب الذي تم تصنيعه أيضًا من قبَل الأحواض الجافة العالمية سيبلغ مقدار الضغط المُصمَّم 48 بارا.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية بهذه المناسبة: "يؤكد تسليم مشروع ضخم آخر لشركة "بلو ووتر إينيرجي سيرفيسز بي في" و شركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة /فرع عُمان/ والشركة العمانية للصهاريج ش.م.م الشراكة المستمرة..معربًا عن سعادته بالثقة التي أظهرها فريق الأحواض الجافة العالمية لتسليم مشروع جديد لهذا الشريك الرئيسي.
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