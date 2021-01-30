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أخبار البلد

يجب مراعاتها.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البصل

السبت 30/يناير/2021 - 05:15 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير.

و تمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي :

ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:
1- منع الرى فى الزراعات المبكرة والتى وصلت  نسبة رقاد العروش فيها  50%   تقريبا
2-الاستمرار فى نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة
3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للزراعات المتاخرة.
  
ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى : 
1-الاستمرار فى نقاوة الحشائش  
2- الانتهاء من اضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول 
3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها 
4- استمرار عمليات الرى بانتظام  .


ج) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى: 
1- الأستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة  
2-الاستمرار فى زراعة حقول انتاج البصيلات كما بالشهر السابق
3- اضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان  او 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوماً من الدفعة السابقة (الأولى.

د)  انتاج بذور البصل ( البصل الروس)
1- اجراء الرش الوقائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل 
2- اجراء التسميد حسب المعدلات 
3- اجراء عملية الرى بانتظام على ان يكون على الحامى
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