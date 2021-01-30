يجب مراعاتها.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير.
و تمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي :
ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:
1- منع الرى فى الزراعات المبكرة والتى وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا
2-الاستمرار فى نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة
3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للزراعات المتاخرة.
ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :
1-الاستمرار فى نقاوة الحشائش
2- الانتهاء من اضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول
3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها
4- استمرار عمليات الرى بانتظام .
ج) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:
1- الأستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة
2-الاستمرار فى زراعة حقول انتاج البصيلات كما بالشهر السابق
3- اضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوماً من الدفعة السابقة (الأولى.
د) انتاج بذور البصل ( البصل الروس)
1- اجراء الرش الوقائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل
2- اجراء التسميد حسب المعدلات
3- اجراء عملية الرى بانتظام على ان يكون على الحامى