ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: التحول الرقمي عامل رئيسي في تنشيط السياحة

السبت 30/يناير/2021 - 08:06 م
النائب عمرو هندي،
النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد

شدد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أهمية رقمنة القطاع السياحي وإستخدام التكنولوجيا في كافة قطاعاته ، مؤكدًا أن التحول الرقمي في السياحة يقضى على الأساليب التقليدية المتبعة في تنظيم عملية السياحة حول العالم، وقد بدأت مصر في تنفيذه والاهتمام به ، وزاد هذا الاهتمام مع ظهور فيروس كورونا الذي أظهر أهمية التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع السياحي.

وأشار هندي، في تصريحات له، إلى أهمية إدخال تقنيات الرقمنة ومعلومات الاتصال لتنشيط قطاع السياحة ومواكبة اخر التطورات التكنولوجية في مجال الرقمنة، من خلال زيادة المنصات على الإنترنت والتي توضح للسائحين الخدمات السياحية المتوفرة إضافة إلى أسعار هذه الخدمات أو وجود خرائط إفتراضية للأماكن السياحية الموجودة إضافة إلى أسعار التذاكر والحجوزات المختلفة.

وتطرق هندي، إلى الإجراءات الوقائية التي إتخذتها مصر في مواجهة فيروس كورونا والتي كانت بمثابة عامل أساسي في كسب ثقة السائحين الذين فضلوا مصر كوجهة سياحية امنة ، فضلًا عن إقامة الفاعليات الرياضية والبطولات العالمية التي تم تنظيمها بشكل جيد ضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: تخفيض أسعار الطيران ورفع كفاءة المنشآت أبرز الجهود بالقطاع السياحي

إنجازات وزارة السياحة والآثار في 2020.. رقمنة المستندات والوثائق.. جولات خارجية مكثفة.. اكتشافات أثرية.. التنمية السياحية تتحدى كورونا.. وتجهيز المتحف المصري الكبير للافتتاح

رئيس جامعة طنطا: رقمنة العمل الإداري واستهداف 100% من العاملين

رئيس الحركة الوطنية: التحول الرقمي ينسف ميراث الفساد بالجهاز الإداري والخدمي في الحكومة

ترشيحاتنا

مصدر: الزمالك حسم التعاقد مع لاعبين مصريين

دراسة: عقار مصري يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

الكويت تفرض رسوما إضافية على المغادرين والقادمين

الصحة توجه رسالة مهمة بشأن تسجيل حجز لقاح كورونا.. فيديو

ديل الكلب عمره ما يتعدل.. نشأت الديهي يهاجم قطر وقناة الجزيرة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد

اختبار لنفسك .. أسهل طريقة للكشف عن إصابتك بـ كورونا في المنزل