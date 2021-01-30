نائب: التحول الرقمي عامل رئيسي في تنشيط السياحة





شدد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أهمية رقمنة القطاع السياحي وإستخدام التكنولوجيا في كافة قطاعاته ، مؤكدًا أن التحول الرقمي في السياحة يقضى على الأساليب التقليدية المتبعة في تنظيم عملية السياحة حول العالم، وقد بدأت مصر في تنفيذه والاهتمام به ، وزاد هذا الاهتمام مع ظهور فيروس كورونا الذي أظهر أهمية التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع السياحي.





وأشار هندي، في تصريحات له، إلى أهمية إدخال تقنيات الرقمنة ومعلومات الاتصال لتنشيط قطاع السياحة ومواكبة اخر التطورات التكنولوجية في مجال الرقمنة، من خلال زيادة المنصات على الإنترنت والتي توضح للسائحين الخدمات السياحية المتوفرة إضافة إلى أسعار هذه الخدمات أو وجود خرائط إفتراضية للأماكن السياحية الموجودة إضافة إلى أسعار التذاكر والحجوزات المختلفة.





وتطرق هندي، إلى الإجراءات الوقائية التي إتخذتها مصر في مواجهة فيروس كورونا والتي كانت بمثابة عامل أساسي في كسب ثقة السائحين الذين فضلوا مصر كوجهة سياحية امنة ، فضلًا عن إقامة الفاعليات الرياضية والبطولات العالمية التي تم تنظيمها بشكل جيد ضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي.