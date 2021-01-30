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فن

بعد سنوات من الاختفاء .. شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

السبت 30/يناير/2021 - 05:12 م
عفاف راضى
عفاف راضى
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنانة عفاف راضى وذلك فى أحدث ظهورها بعد سنوات عديدة من الاختفاء. 

وظهرت الفنانة عفاف راضى فى الصورة بوجه بشوش رغم علامات كبر السن التي تبدو واضحة عليها الا انها لا تزال تتمتع بقدر كبير من الجمال. 

وكانت قالت المطربة الشابة مي كمال، ابنه الفنانة عفاف راضي، إن  الأجواء الموسيقية التي نشأت فيها والتي تحيط كل أرجاء منزلها  كان من اهم  عوامل حبها للغناء لافتة إلى أنها بدأت دراسة الغناء بمركز تنمية المواهب بالأوبرا المصرية.

وأضافت المطربة الشاب مى كمال، خلال حوارها ببرنامج«السفيرة عزيزة» ، المذاع على فضائية «دى ام سى »، أن اسرتها اكتشفت موهبتها الغنائية بحفلات المدرسة  موضحة انها  درست الاعلام بالجامعة الامريكية، وقررت التوجه إلى الغناء بعد توجيه ودعم والدتها لها وتشجيع أسرتها لتنمية موهبتها الغنائية.

وتابعت أنها بدأت بدراسة الغناء الأوبرالي، وعلى الرغم من صعوبة إلا انه كان مفيدا جدًا ، منوهه إلى انها بدأت استخدام دراسة الاوبرا فى
الاغانى الشرقية حتى لا يكون غريبا عليها .

وأكدت أن شخصيتها تختلف عن والدتها ، عفاف راضى لطيفة ووقورة وهادئة ومسالمة، بينما هى تتفاعل مع السوشيال ميديا أكثر واجتماعية بشكل اكبر عنها إلى جانب أن الجامعة كان لها دور كبير فى تكوين شخصيتها الاجتماعية .
بعد سنوات من الاختفاء .. شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي
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