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أخبار العالم

بعد جدل صاخب.. ظهور المالك الحقيقي لـ قصر بوتين السري

السبت 30/يناير/2021 - 05:10 م
قصر بوتين المزعوم
قصر بوتين المزعوم
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أحمد محرم
كشف رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرج، اليوم السبت، أن القصر الذي زعم المعارض الروسي أليكسي نافالني أنه بني كمقر سري فاخر للرئيس فلاديمير بوتين يعود له شخصيا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أطلع روتنبرج وسائل الإعلام الروسية على هذا الأمر بعد ضجة كبيرة أثيرت بشأن القصر الواقع في مدينة جيلينجيك جنوبي البلاد.

وقال روتنبرج لوكالة "Mash" الروسية للأخبار إنه المالك الحقيقي لهذا العقار الذي يحاول إعماره وتحويله إلى فندق للأغنياء في منطقة تعد سياحية.

وأظهر التقرير المصور حقيقة الوضع في محيط وداخل القصر الذي اتهم فيه الرئيس بوتين بحوزته والذي اعتبر المعارض نافالني أنه أفخم وأغلى القصور في العالم وعمل على كشف صور مفبركة لغرف القصر وما يحتويه.

في السياق نفسه، ذكر الصحفي راجاتكين لوكالة "سبوتنيك" أن هذا المشروع ليس تابعا للرئيس الروسي وهو مجرد مشروع استثماري لفندق فخم للأثرياء في منطقة تعد سياحية.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود أي علاقة له مع قصر جيلينجيك، فيما أوضح الكرملين أن الموقع تابع لرجال أعمال.
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