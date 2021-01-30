ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تركيب قطع المياه الموفرة في 1937 مسجدا أهليا وكنيسة بالدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 06:00 م
تركيب قطع المياه
تركيب قطع المياه الموفرة
Advertisements
همت الحسينى
اعلنت محافظة الدقهلية فى بيان لها اليوم السبت انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه ،وفى ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن أليات تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس والذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان فقد واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية تحت اشراف محافظ الدقهلية عمليات تركيب تلك القطع بدور العباده "مياجد وكنائس" بنطاق المحافظه.
واضاف البيان ان المستهدف تركيب هذه القطع بنطاق المحافظة ما يصل عدده الى 1937 مسجد اهلى بالاضافة الى الكنائس حرصا على الحفاظ على نقطة المياة باعتبارها ثروة قوميه ويقع الحفاظ عليها على عاتق كافة المؤسسات وجميع فئات المجتمع وجموع المواطنين .
واشار البيان الى ان هناك تنسيق  مستمر مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بكافة قطاعاتها بنطاق المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرية اوقاف الدقهلية والمطرانيات والكنائس  وذلك باشراف الادارة العامة للمرافق بديوان عام المحافظة وذلك لتغطية المستهدف من دور العبادة  "المساجد والكنائس" ومتابعة التنفيذ لاعمال التركيب للقطع الموفرة بصنابير المياة بها تنفيذا لاستراتيجية الدولة فى هذا الشأن تفعيلا للاجراءات الحكومية لترشيد استهلاك المياة.
 واوضح البيان ان العمل فى تنفيذ الاستراتيجية المشار اليها يتم بنطاق عدد من المراكز والمدن والاحياء وذلك  فى كل من تمى الامديد وطلخا وشرق وغرب المنصورة وميت غمر وجارى العمل بباقى المراكز .
وكان  قد قام المحافظ بتكليف المهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق بعمل حصر شامل لصنابير المياة فى جميع دور العبادة بنطاق المحافظة ومتابعة استمرار العمل  لتغطية جميع المساجد الاهلية  حيث انه مع الانتهاء من تنفيذ  هذه الاستراتيجية سيكون لها الاثر البالغ والكبير فى ترشيد استهلاك المياة بشكل عام و ستخفض استهلاك  المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس.
تركيب قطع المياه الموفرة في 1937 مسجدا أهليا وكنيسة بالدقهلية
تركيب قطع المياه الموفرة في 1937 مسجدا أهليا وكنيسة بالدقهلية
تركيب قطع المياه الموفرة في 1937 مسجدا أهليا وكنيسة بالدقهلية
تركيب قطع المياه الموفرة في 1937 مسجدا أهليا وكنيسة بالدقهلية
تركيب قطع المياه الموفرة في 1937 مسجدا أهليا وكنيسة بالدقهلية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كنائس وجوامع.. خطة ترشيد المياه بكفر الشيخ داخل دور العبادة

تستهدف 1000 مسجد وكنيسة.. مياه أسيوط تطلق مبادرة لتركيب القطع الموفرة

شركة مياه مطروح: تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك بالمساجد والكنائس

بدء تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس

وكيل صحة القليوبية: زيادة عدد أسرّة العناية المركزة لمواجهة كورونا

تركيب 2267 قطعة موفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة في دمياط

ترشيحاتنا

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

انفجار ضخم بمحطة غاز بمدينة البيضاء اليمنية وأنباء عن قتلى.. فيديو

خاص .. لم يتم بيعه.. الزمالك يعقد جلسة مع رئيس سموحة لحسم إنتقال حسام حسن

عطلانة من 40 سنة.. تفاصيل إعادة تشغيل نافورة النيل الراقصة.. فيديو

تحذير جديد من القاتل الصامت أثناء النوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة الشاورما.. خطوة بخطوة

موديل وبلوجر ومذيعة.. 3 صور لـ عمرو دياب في دبي أُثارت الجدل في شهر واحد

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة لبنانية