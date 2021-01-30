تركيب قطع المياه الموفرة في 1937 مسجدا أهليا وكنيسة بالدقهلية

اعلنت محافظة الدقهلية فى بيان لها اليوم السبت انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه ،وفى ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن أليات تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس والذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان فقد واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية تحت اشراف محافظ الدقهلية عمليات تركيب تلك القطع بدور العباده "مياجد وكنائس" بنطاق المحافظه.

واضاف البيان ان المستهدف تركيب هذه القطع بنطاق المحافظة ما يصل عدده الى 1937 مسجد اهلى بالاضافة الى الكنائس حرصا على الحفاظ على نقطة المياة باعتبارها ثروة قوميه ويقع الحفاظ عليها على عاتق كافة المؤسسات وجميع فئات المجتمع وجموع المواطنين .

واشار البيان الى ان هناك تنسيق مستمر مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بكافة قطاعاتها بنطاق المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرية اوقاف الدقهلية والمطرانيات والكنائس وذلك باشراف الادارة العامة للمرافق بديوان عام المحافظة وذلك لتغطية المستهدف من دور العبادة "المساجد والكنائس" ومتابعة التنفيذ لاعمال التركيب للقطع الموفرة بصنابير المياة بها تنفيذا لاستراتيجية الدولة فى هذا الشأن تفعيلا للاجراءات الحكومية لترشيد استهلاك المياة.

واوضح البيان ان العمل فى تنفيذ الاستراتيجية المشار اليها يتم بنطاق عدد من المراكز والمدن والاحياء وذلك فى كل من تمى الامديد وطلخا وشرق وغرب المنصورة وميت غمر وجارى العمل بباقى المراكز .

وكان قد قام المحافظ بتكليف المهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق بعمل حصر شامل لصنابير المياة فى جميع دور العبادة بنطاق المحافظة ومتابعة استمرار العمل لتغطية جميع المساجد الاهلية حيث انه مع الانتهاء من تنفيذ هذه الاستراتيجية سيكون لها الاثر البالغ والكبير فى ترشيد استهلاك المياة بشكل عام و ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس.