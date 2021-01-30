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فريق منظمة الصحة يزور مستشفى في ووهان استقبل أول إصابات كورونا.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 05:20 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا حول زيارة فريق منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى في مدينة ووهان الصحية، منوها إلى أن هذا المستشفى  استقبل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد.

والتقى خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في منشأ فيروس كورونا السبت أفراد طواقم مستشفى في ووهان الذين استقبلوا أولى حالات الإصابة المثبتة بكوفيد-19، قبل زيارة مقررة إلى معرض دعائي يحتفي بتعافي الصين من الوباء.

وتوجهت المجموعة إلى مستشفى جينينتان، أول مستشفى استقبل مرضى تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 في أواخر 2019، فيما كانت الفوضى والأخبار المروعة عن الفيروس تنتشر في المدينة الواقعة وسط الصين.
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