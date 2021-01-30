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محافظات

بخط إيديه..ماذا كتب وزير التنمية المحلية لأهالى قرية البغدادى بالأقصر

السبت 30/يناير/2021 - 06:07 م
ماذا كتب وزير التنمية
ماذا كتب وزير التنمية المحلية لاهالى قرية البغدادى بالأقصر
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شمس يونس
خلال تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة  مقر جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بقرية البغدادى  ، قام بالتوقيع فى دفتر زيارات الضيوف للجمعية
  
 وكتبة به بعض كلمات منه أهداها للجمعية وجاء فى كتابه " لقد ساقنى القدر لزيارة قرية البغدادى لرؤية ومتابعة أحد مشروعات منظمة الغذاء العالمية، ولكن بالرغم من إهتمامى بما تم إنجازه من عمل إلا أنه أبهرنى أهالى القرية وتقسيم العمل بينهم، والفضل لله الذي أودع فيهم حب الأرض، ومن خلال جمعية عمر بن الخطاب لحفظ القرآن، والتى أخذت دورها التنموى والعمرانى، وشاهدت نماذج استوجبت منا تقديم يد العون لهم ومساندتهم وتحقيق جزء من أحلامهم الصغيرة، تحياتى للقائمين على الجمعية والعاملين بها، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفقهم لما فيه الخير للقرية وللمحافظة ولمصر  كلها".
ثم استمع الوزير  الي جهود برنامج الاغذية العالمي لدعم الجمعية في مساعدة  ودعم الأسر  وتقديم الرعاية الاجتماعية والمجتمعية لهم وتقديم قروض للسيدات لتمويل أنشطة اقتصادية مثل الإنتاج الحيواني والداجني والمشروعات الزراعية الصغيرة مثل تجفيف الطماطم ، والتى يأمل البرنامج فى ربطها بالمبادرات الناجحة والمتميزة لوزارة التنمية المحلية فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وكان قد صل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اليوم السبت ،  إلى محافظة الأقصر لتفقد عددًا من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة في باقي محافظات الصعيد. 

و كان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج. 


بخط إيديه..ماذا كتب وزير التنمية المحلية لأهالى قرية البغدادى بالأقصر
بخط إيديه..ماذا كتب وزير التنمية المحلية لأهالى قرية البغدادى بالأقصر
بخط إيديه..ماذا كتب وزير التنمية المحلية لأهالى قرية البغدادى بالأقصر
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