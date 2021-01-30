مستشار البنك الدولي السابق: قطر تستخدم أموالها لأغراض سياسية وليس للتنمية

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، إن قطر تستخدم أموالها لأغراض سياسية وليس من أجل التنمية.





وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا تدخلت السياسية في العلاقات الاقتصادية أو التجارة فإنها سوف تؤدي إلي فساد التجارة والاقتصاد.





وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، إلي أن قطر تستخدم أموالها لتحقيق مصالح سياسية للسيطرة علي بعض المنظمات والمؤسسات الدولية، موضحا أن طريقة تفكير صُناع القرار في قطر طريقة سياسية بحت، لافتا إلي أن هدف قطر هو التواجد السياسي في الدول ومحاولة السيطرة علي وسائل الإعلام والوسائل الفاعلة في الدول.





وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، أن التخبط السياسي التي تقوده بعض مؤسسات الاستثمار القطرية تؤثر بشكل كبير علي حجم رأس المال، وبدلا من استخدام هذه الأموال في المنفعة للشعوب العربية تُستخدم لتحقيق مصالحة سياسية.



