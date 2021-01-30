ضبط مخزن للأدوية غير مرخص خلال حملات رقابية بالمنيا

اعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ضبط مخزن للأدوية غير مرخص، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والجهات المعنية، وذلك بهدف احكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
في سياق منفصل أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مديرية القوي العاملة نفذت 7 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 70 متدربًا في القرى الأكثر احتياجا وقري مبادرة حياة كريمة ، ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية
وأكد على استمرار تلك الوحدات المتنقلة للتدريب وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة لتدريب الشباب على المهن المختلفة .
وأوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة، أنه تم تنفيذ الدورات التدريبية بـ 4 مجالات هي (التدريب المهني ـ قياس مستوى المهارة ـ رخصة مزاولة الحرفة ـ التدرج المهني) ، وذلك ضمن خطة المديرية خلال الفترة من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر من العام الماضي 2020 بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة في نطاق المحافظة .
وأضاف أنه تم تنفيذ 15 دورة تدريبية في مجال التدريب المهني بإجمالي 225 متدربًا ، وذلك تفعيلا ً لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب و إعلام راغبي العمل بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل
وأشار إلى أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين وتتضمن عددا من المهن والحرف منها الكهرباء والتوصيلات والتفصيل وغيرها فضلا ً عن استخراج 3603 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة وفى مجال التدرج المهني استفاد نحو 25 من برامج التدرج المهني .