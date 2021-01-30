إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة، اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد وتم نقلهم إلى المستشفى.





انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم رجب عبد الصمد محمود 26 سنة، عامل مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، وطفلته "ريتاج" 5 سنوات، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، عفاف عبد الصمد منجد 39 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.





ووجه الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وفي ذات السياق لقى شاب مصرعه، أمس الجمعة، صدمه قطار قادم من القاهرة إلى أسوان ، اثناء عبوره مزلقان قرية "الزاوية" التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف ، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

تلقى كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة شاب صدمه قطار قادم من القاهرة إلى اسوان، مزلقان قرية "الزاوية" التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة.

بالإنتقال والفحص، تبين أن الشاب المتوفي يدعى "محمد محمود شعبان ابراهيم" 31 سنة، بدون عمل، مقيم مركز الواسطى، شمال المحافظة، حاول عبور المزلقان فصدمه قطار قادم من القاهرة إلى اسوان، تزامن مروره وقت عبور "الضحية" قضبان المزلقان.



