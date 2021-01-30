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رياضة

بعد حكم الحبس والغرامة 100 ألف جنيه.. مجدي عبد الغني : هاخد براءة في الاستئناف

السبت 30/يناير/2021 - 05:46 م
مجدى عبدالغني
مجدى عبدالغني
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يسرى غازى

علق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على الحكم الصادر بتأييد حكم الحبس لمدة سنة وتغريمه ماليا 100 ألف جنيه فى إحدى قضايا الميراث مع أقاربه.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": نحترم أحكام القضاء ولا يمكن التعليق عليها وسوف أتقدم عبر المحامى الخاص بي بإستئناف على الحكم الصادر سالف الذكر لاسيما وأن الحكم صدر من محكمة أول درجة على غرار القضايا السابقة فى نفس الموضوع.

أضاف : سبق وأن حصلت على البراءة فى قضايا مشابهة مع أقاربي وإن شاء الله فى الاستئناف هاخد براءة لانه سبق الفصل فى نفس الموضوع ونفس الخصوم فى قضايا سابقة.

كان مجدى عبدالغني لاعب النادي الأهلي السابق تلقى صدمة بعد أن  أصدرت محكمة جنح الدقي، اليوم، حكما بقبول معارضة على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه.

وجاء قرار المحكمة قبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه، كما قررت المحكمة حجز 6 قضايا أخرى للحكم في جلسة 25 فبراير المقبل.

وتعود القضية أنه في شهر أكتوبر الماضي قضت محكمة جنح الدقي بحبس مجدي عبدالغني 6 سنوات، وفرض غرامة مالية بقيمة 300 ألف جنيه في 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية من القضايا الثلاثة، لإيقاف التنفيذ.

البلدوزر سبق وأكد أن الحكم صدر غيابيا وتم الطعن فيه وسيعاد الحكم فيه من جديد وأن الهدف من إظهار هذا الموضوع في الوقت الحالي هو الضغط على المحكمة من أجل إصدار حكم ضده على حد تعبيره مشيرا إلى أنه لديه المستندات التي ستُثبت عدم إدانته في هذه القضية وأن جده توفى عام 1964 وترك إرثا كبيرا وأن أعمامه يحاولون الاستيلاء على نصيبه في الميراث. 


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