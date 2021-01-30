سقوط عاطل بالإسكندرية يمارس النصب على المطلقات والأرامل عبر "فيس بوك"

للتكنولوجيا استخدامات عديدة، وفوائد كثيرة، بيد أن لها أضرارها أيضًا، فقد جذب موقع التواصل الاجتماعي أنظار أحد محترفي النصب بالإسكندرية، لابتكار حيلة جديدة للنصب على ضحاياه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبدأت الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، اخطارًا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مسجل خطر، بممارسة نشاط إجرامى عبر الفيس بوك.

وبالبحث والتحري، تبين أن المتهم أنشأ صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بزعم توفير قروض ومعاشات "للأرامل والمطلقات" وتوفير وظائف لهن عن طريق جمعية خيرية وهمية، والحصول منهن على مبالغ مالية كرسوم إدارية نظير"رسوم فتح ملف".





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وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تمكن رجال الأمن من إستهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول يحوى عدد من المحادثات مع العديد من الأشخاص تؤكد نشاطه المؤثم ومبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى عبر أحد التطبيقات من خلال رقم هاتف يتواصل مع ضحاياه من خلاله".

وبمواجهته، إعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق مكاسب مالية وإنفاقه جميع المبالغ المالية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية للنيابة للشروع في التحأقيق.

وأصدرت النيابة العامة فى الإسكندرية قرارًا بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب على المواطنين من المطلقات والأرامل بتقديم قروض مالية ومساعدات وتوفير وظائف من خلال صفحة يديرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك نظير مبالغ مالية.

كما قررت النيابة العامة تفريغ كافة المحادثات التى قام بها المتهم مع ضحاياه والتحفظ على هاتفه المحمول وجهاز اللاب توب الخاص به – ان وُجد - واستعجال تحريات المباحث وسماع شهادة ضحاياه.