عمل معه من قبل .. محمد نجاتي يكشف عن رأيه فى تقديم فيلم عن حياة أحمد زكي .. فيديو





وقال محمد نجاتى فى ندوة صدى البلد : من المهم جدا تقديم السيرة الذاتية للفنان لان الجمهور يحب ان يعرف رحلة صعود هذا الفنان حتى وصوله الى النجومية.





واضاف نجاتى : ليس بالضوروة تقديم بعض الجوانب الخفية عن الجمهور ولكن من حق الفنان احمد زكى ان يقدم على الشاشة بشكل حقيقى حتى يستفيد الجمهور من رحلة كفاحة الطويلة والتى كللت بالنجاح ولذلك يمكن ان تقدم قصة مستوحاه من شخصيته.





وقال نجاتى : تعاملت مع عدد كبير من النجوم الكيار مثل فريد شوقى واحمد زكى ومحمود عبد العزيز واتمنى العمل مع عادل امام ويحيى الفخرانى.

كشف الفنان محمد نجاتى عن رايه فى تقديم او تجسيد السيرة الذاتية للفنانين على الشاشة و ابرزهم الفنان أحمد زكى والتى اثارت حالة من الجدل الواسع فور الاعلان عن تقديمها على الشاشة الصغيرة.