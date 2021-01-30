رئيس مياه القناة يوضح أسباب انقطاع الخدمة عن بعض المناطق

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أنه تم البدء فى أعمال الاحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بمنطقة المدرسة المعمارية بقطر ٨ بوصة Upvc وبطول ٢٤ متر بمحاذاة سُوَر المدرسة المعمارية بمدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك بعد تكرار شكاوي المواطنين من انقطاع المياه، وعدم توافر الخدمة الحيوية.









قامت الفرق الفنية بالشركة باتخاذ كافة الاجرءات الفنية اللازمة للبدء فى اعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بالمنطقة حيث تم عمل بدالة لخط الصرف الصحى لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحى بالمنطقة ولحين الانتهاء من اعمال الإحلال والتجديد بالمنطقة بإشراف المهندسة ريهان رسلان مدير عام الصرف الصحى بالشركة .





وفى سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت على استمرار اعمال الملس والتطهير الكامل لشبكات الصرف الصحى بمنطقة المدرسة المعمارية لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وحدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحى ، وذلك فى إطار خطة عمل وضعتها الشركة لتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة، مشددا على ضرورة الحرص فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات داخلها، مشيرا الى ان تلك السلوكيات الخاطئة هى السبب الرئيسى وراء انتشار طفوحات الصرف الصحى.

اقرا ايضا: