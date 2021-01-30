في ذكرى رحيله.. جمال البنا رفض الحياة البرجوازية.. وتجاوزت مؤلفاته 150 كتابا

قضى الكاتب جمال البنا ، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، أكثر من 67 عاما يقدم إبداعاته الفكرية، حيث صدر أول كتاب له بعنوان «ثلاث عقبات فى الطريق إلى المجد» عام 1945، وفى العام التالى 1946، أصدر كتابه الثانى «ديمقراطية جديدة»، ثم توالت مؤلفاته فى الصدور حتى تجاوزت مؤلفاته ومترجماته 150 كتابا، وعمل محاضرًا فى الجامعة العمالية والمعاهد المتخصصة منذ 1963 وحتى 1993، وعمل خبيرًا بمنظمة العمل العربية.





ولد الكاتب جمال البنا فى المحمودية من أعمال محافظة البحيرة (تبتعد عن الإسكندرية 50 كيلو) من أسرة نابهة عرفت بعلو الهمة، فوالده هو مصنف أعظم موسوعة فى الحديث (مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى فى 24 جزءا)

عكف منذ طفولته على الاطلاع، بحيث تزود بحصيلة ثقافيـة غزيرة، وبعد أن أتم دراسة الابتدائية ودخل المدرسة الخديوية الثانوية، حدث شجار بينه وبين أستاذه فى اللغة الإنجليزية وهو إنجليزي، فترك الدراسة غير آسف، واستكمل دراسته بوسائله الخاصة.

قال عن السلفيين فى مصر إنهم كانوا يرون السياسة رجسًا من عمل الشيطان، ويحرمون الخروج على الحاكم، لكنهم شاركوا فى السياسة بعد الثورة، وقال إن أكبر فصيل من السلفيين فى مصر.





ورغم كون جمال الشقيق الأصغر لمؤسس الإخوان، فإنه اختلف جذريًا مع فكر الجماعة، ورغم انشغال الثلاثة بالدين، فإن أيًا منهم لم يدرس بالأزهر ويعتبره كثير من المثقفين رائدًا للفكر التنويري الإسلامي، إذ قضى أكثر من ٦٧ عامًا منشغلًا بتجديد الفكر الإسلامي.





كما عمل محاضرًا في الجامعة العمالية والمعاهد المتخصصة منذ ١٩٦٣ حتى ١٩٩٣ وخبيرًا بمنظمة العمل العربية ولقد كانت العلاقة التي ربطت بين الثلاثة «الأب والشقيق والمفكر» كانت حميمية، مقارنة ببقية الإخوة.



