انفجار ضخم بمحطة غاز بمدينة البيضاء اليمنية وأنباء عن قتلى.. فيديو

هز انفجار ضخم محطة غاز في محافظة البيضاء اليمنية جنوب شرقي العاصمة صنعاء، وسط أنباء عن سقوط قتلى وعشرات المصابين.





وأفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، بسقوط قتلى وعدد كبير من المصابين خلال انفجار محطة غاز في محافظة البيضاء وسط اليمن.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين لحظة الانفجار الضخم بمحطة الغاز في اليمن، حيث اهتزت الأرض من شدة التفجير واشتعلت نيران ضخمة تبعها دخان كثيف مستمر.



