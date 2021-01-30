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أستاذ مناهج التدريس: دور أولياء الأمور أساس نجاح امتحانات الفصل الدراسي لهذا العام

السبت 30/يناير/2021 - 06:41 م
استاذ المناهج الدراسية
استاذ المناهج الدراسية
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ياسمين القصاص

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ مناهج التدريس بكلية التربية بجامعة عين شمس، إنه تم بالفعل وضع الجداول للامتحانات الدراسية، منوها إلى أن الاعلان عن جداول الامتحانات سيتم بجميع الجامعات، متابعا أنه سيتم الاعلان عن الامتحان التحريري للمرحلة من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثاني الثانوي، مكملا أن تلك الامتحانات سوف تكون مختصرة، مشيرا إلى أن دور أولياء الأمر يكون بمثابة دور مهم جدا، حيث أن يقوم أولياء الأمور بتخطيط جدول مذاكرة لأولادهم حسب رغباته وقدراته.  


وأضاف"أستاذ مناهج التدريس بكلية تربية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية"دي إم سى"، أنه يوجد العديد من الانشطة والتدريبات الدراسية على المواقع التعليمية الرسمية، موضحا أن تلك التدريبات تخاطب المستويات العقلية العليا، كما أنها تخاطب العديد من مستويات الرأى المختلفة، مضيفا أن  دور المعلم تم تغييره الآن ولم يعد المعلم الملقن وأصبح دوره الآن المعلم المرشد والذي يساعد علي التطبيق وحل مشكلات الطلاب في وقت محدود داخل المدرسة.


وأوضح  أن المتعلم أيضا دوره تغيير بدلا من أنه كان يستقبل المعرفة ويتلقنها، أصبح المتعلم  الآن هو من يقوم بالبحث وجمع المعلومات عن طريق فهمه.


وتابع : أن جميع الدول الاوروبية تعتمد علي الامهات لأن لهم دورا أساسيا في العملية التعليمية وهذا لأنها هي الوحيدة التي تتعامل وتفهم طفلها.


واستكمل: أن الطلاب أنواع منهم من يحب ان تدرس له أمه ومنهم من يحب أن يستقل بنفسه ويجب أن نعطي إلى أولادنا الاستقلالية لأن التعليم الجديد قائم علي استقلالية المتعلم وهو من يجمع المعلومات.

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