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محافظات

السبكي : انضمام 12 مستشفي و54 مركز طبي لخدمة 1.3 مليون بالتأمين الصحي الشامل فى الإسماعيلية

السبت 30/يناير/2021 - 07:24 م
انضمام ١٢ مستشفي
انضمام ١٢ مستشفي و٥٤ مركز طبي لخدمة ١.٣ مليون بالتأمين الصحي
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انجي هيبة
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، ان المستهدف بعد اطلاق منظومة التامين الصحي بالاسماعيلية، تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن.

وأكد في تصريحات صحفية  أن ذلك سيتم من خلال 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة صحية، بتكلفة 10,125 مليار جنيه مصري، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

 وأشار  الي ان  التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ينطلق ب 3 مستشفيات لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة قريبًا


ومن المنتظر ان يتم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحي بمحافظة .الاسماعيلية، خلال ايام 


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