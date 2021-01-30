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فن

من الجيم.. إيمان العاصي تتألق برفقة أحمد صلاح حسني

السبت 30/يناير/2021 - 06:40 م
ايمان العاصي وأحمد
ايمان العاصي وأحمد صلاح حسني
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها عبر حسابها بإنستجرام بصورة جديدة لها من داخل الجيم.

وظهرت إيمان العاصي برفقة أحمد صلاح حسني من داخل الجيم اثناء أداء بعض التمارين الرياضية لرفع اللياقة البدنية.

يذكر أن إيمان العاصى اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا. 

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها. 

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائماً عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.
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