من الجيم.. إيمان العاصي تتألق برفقة أحمد صلاح حسني

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها عبر حسابها بإنستجرام بصورة جديدة لها من داخل الجيم.





وظهرت إيمان العاصي برفقة أحمد صلاح حسني من داخل الجيم اثناء أداء بعض التمارين الرياضية لرفع اللياقة البدنية.





يذكر أن إيمان العاصى اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.





وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.



