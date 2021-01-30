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رياضة

مرتجي يستقبل مسئولي «فيفا» بفندق إقامة الأهلي

السبت 30/يناير/2021 - 06:32 م
مرتجي يستقبل مسئولي
مرتجي يستقبل مسئولي «فيفا
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عبدالحكيم أبوعلم
استقبل المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومنسق عام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم، كلا من لوران إيرنيست وإسترن وايبرا مساعدي مدير لجنة المسابقات بـ«فيفا»، وذلك داخل مقر إقامة الفريق.

شهدت الجلسة الترحيب من جانب مسئولي «فيفا» ببعثة النادي الأهلي التي توجد في قطر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

واطمأن ممثلا «فيفا» خلال جلستهما مع المهندس خالد مرتجي على بعثة الأهلي وكل الترتيبات الخاصة بإقامتها، مؤكدين توفير كافة سبل الدعم للأهلي وجميع الأندية المشاركة في المونديال، من أجل خروج البطولة بالشكل اللائق.

كما شدد ممثلا «فيفا» خلال الجلسة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدين أهمية استمرار كافة الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي، منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

كما شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مناقشة جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة ومنافساتها وغيرها من الملفات المهمة.
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